L’entraîneur du PSG s’est réjoui de la signature de Idrissa Gana Gueye ce matin. Thomas Tuchel qui se trouve actuellement en stage en Asie s’est prononcé sur le rôle que va jouer le milieu de terrain sur le terrain.

En conférence de presse après la victoire face à Sydney (3-0), Thomas Tuchel a commenté l’actualité du jour du club de la capitale. Il tient enfin son 6 tant recherché. Rapporté par l’Equipe, le technicien allemand a soufflé son soulagement. « Je suis très content de son arrivée. Ce n’est pas un secret qu’on a essayé de le signer cet hiver. C’est une très bonne nouvelle. Avec sa détermination, son intensité, c’est le genre de profil dont on a absolument besoin. Pour le reste, je ne termine aucun mercato fin juillet. Maintenant, j’espère qu’Idrissa Gueye aura assez de temps pour récupérer de la CAN, où il est allé jusqu’en finale (défaite avec le Sénégal contre l’Algérie, 0-1). Il devrait revenir avec nous autour de notre premier match en L1, contre Nîmes (dimanche 11 août). »

Celui qui porte désormais le numéro 27 avec son deuxième prénom Gana des parisiens va boucler ses vacances avant de rejoindre l’effectif. A la question, comment utiliser Herrera et Gana Gueye, Tuchel a les idées bien précises sur ce dernier. Il répond: « Pour moi, ce n’est pas le même poste. Herrera est un « 8 », un milieu box to box. Gueye est plus un milieu récupérateur, qui va nous permettre d’évoluer avec une sentinelle devant la défense. Sa meilleure position pour moi est de jouer comme 6, ou dans un double pivot. Il possède à la fois des qualités de relance et de récupération. »

Formé à l’institut Diambars de Saly, IGG s’est engagé pour 4 ans ce matin avec le PSG. C’est son 4e club européen après Lille, Aston Villa et Everton.