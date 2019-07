Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi aurait entrepris des contacts avec l’ancien international marocain Abdeslam Ouaddou, dans le but de renforcer le staff technique de l’équipe d’Algérie au poste d’entraîneur adjoint, a rapporté le site spécialisé As Arabia, lundi 29 juillet.

Selon la même source, Djamel Belmadi aurait contacté l’ancien défenseur central du Maroc, qui exerce actuellement comme entraîneur des jeunes catégories au club français AS Nancy-Lorraine. Abdeslam Ouaddou aurait rencontré, en marge de la dernière finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, des responsables de la Fédération algérienne de football.

Invité par l’entraîneur algérien Djamel Belmadi, l’ancien international marocain a assisté à la finale de la CAN 2019 remportée par l’Algérie. Les deux hommes, qui se connaissent depuis plusieurs années et qui avaient joué ensemble au Qatar et en France, sont également liés par une solide amitié en dehors des terrains.

Par ailleurs, des rumeurs insistantes ont circulé, ces derniers jours, sur le départ probable de Djamel Belmadi de la tête du staff technique des Verts. Certains médias ont même lié son sort à celui du président de la Fédération Kheïreddine Zetchi. Le capitaine de sélection, Riyad Mahrez, avait ensuite confirmé ces rumeurs dans une interview accordée au journal L’Équipe, dans laquelle l’attaquant algérien a reconnu que le sélectionneur songerait à démissionner.

De son côté, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a apporté un démenti à cette information qui, selon lui, n’a aucun fondement.

