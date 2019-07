En regroupement avec les lionnes, le sélectionneur Cheikh Sarr s’est prononcé sur le groupe du Sénégal. L’objectif est de remporter la coupe à domicile et pour cela, il faut travailler.

Avec un effectif de 15 joueuses, Cheikh Sarr est entrain de peaufiner ses stratégies pour l’Afrobasket 2019, du 10 au 18 juillet à Dakar Arena. Interviewé par Dakaractu, il est revenu sur la préparation et l’objectif des lionnes.

« Le rythme s’élève progressivement. Les filles ne sont pas venus en même temps . Il y’a eu un décalage entre Yacine, Aida et les autres membres. Maintenant on est entrain de niveler le niveau de forme des joueuses avec le cross-fit qu’on fait deux fois par semaine et avec les séances de défense; Mais, ce n’est pas encore évident parce qu’on a eu des matchs test en Chine. Mais là je pense que le jeu africain est un peu différent. On doit s’adapter par rapport à sa. »

Le sélectionneur suit des critères pour composer son groupe de 12. Il partage ses réflexions. « On a 5 compartiments. De la mène au pivot, si vous faites la remarque, on a deux anciennes et une nouvelle ou jeune. Toutefois, je mise sur le jeu, la compétence, la compétitivité et la capacité de tenir les matchs jusqu’au bout. C’est ce qui nous intéresse pour le moment » informe le technicien qui vient de renouveler son contrat.

Le Sénégal veut reconquérir le titre perdu en 2017 face au Nigéria. « On se concentre sur nous d’abord et sur notre objectif qui est de passer le premier tour et d’aller en quart de finale. Peut importe l’équipe qui est dans notre groupe, on se doit de défendre très dur et de gagner ces matchs là. C’est le premier objectif parce que l’objectif final est de gagner la coupe, il faut passer donc par ceux intermédiaires. »

Logé dans la poule A, Astou Traoré et ses coéquipières vont s’adapter à la nouvelle formule de qualification. le deuxième tour sera âprement disputé et les lionnes seront prêtes avertit-il. « Aujourd’hui que la Cote d’Ivoire et l’Egypte ont l’habitude de disputer l’Afrobasket. Et la formule a changé, c’est 5 matchs. Tu gagnes et puis c’est fini, c’est intense et c’est court, on a pas le temps de dormir. Donc ceux sont des équipes qu’on respecte, on leur donne beaucoup de considération mais il faut se donner à fond, jouer au maximum et aller au 2e tour. Quand on sort du groupe, on a intérêt à vraiment jouer notre vrai jeu. »

