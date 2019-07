Nouvelle recrue du Fc Sochaux d’Omar Daf, Ousseynou Thioune a livré ses premiers mots en conférence de presse de présentation ce lundi. L’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars a déclaré s’être réjoui de rejoindre le club de son compatriote Omar Daf, a appris Wiwsport via le compte du club.

Le talentueux milieu de terrain sénégalais a fait face à la presse ce lundi. Pour sa présentation, Thioune était aux côtés de son coach Omar Daf pour livré ses premiers mots depuis son arrivée. « Je suis très content d’être ici, je vais essayer d’apporter mon maximum à l’équipe. Je suis également très content de jouer pour un coach que j’admirais beaucoup en tant que joueur. J’ai vu le match vendredi. Je pense qu’il y a une belle marge de progression et qu’on peut devenir vraiment une bonne équipe« , a lâché Ousseynou Thioune.

Pour prendre ses marques dans la Ligue 2, Ousseynou Thioune ne pense pas avoir des problèmes par rapport à ses premiers pas dans son nouveau club. « J’ai grandi en France donc je connais déjà bien le pays et ses habitudes. Je n’aurai pas de problème d’intégration. Jouer au Maroc m’a beaucoup apporté et notamment techniquement. J’ai passé un cap là-bas et j’espère en passer un nouveau ici à Sochaux. Physiquement je me remets à niveau. Je travaille dur pour être prêt le plus vite possible« , affirme le milieu de terrain.

Très rugueux dans ses mouvements, le milieu de terrain sénégalais est avant tout un le terrain. Quelqu’un qui est toujours prêt à se donner pour son équipe et la Ligue 2 lui correspond bien selon ses mots. « J’aime les duels et c’est aussi pour cette raison que j’ai voulu rejoindre la Ligue 2 et le FC Sochaux Montbéliard. Je pense que c’est un championnat qui peut me correspondre. Plus jeune j’a souvent eu un rôle de leader. Je suis donc prêt à continuer sur cette voie. Le coach est un gagnant, j’ai envie de suivre ses pas !« , avoue l’ancien pensionnaire de Diambars.

