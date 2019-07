Tacko Fall va t-il faire partie de la sélection pour la coupe du monde Chine 2019? Le pivot sénégalais reste dubitatif sur sa réponse. Il est en pleine réflexion!

L’attraction des Celtics de Boston est très attendu avec la sélection du Sénégal. Tacko Fall, un pivot de 2,31 m n’est pas encore prêt à intégrer la tanière : « Je pense à l’équipe nationale, au bon moment je voudrais intégrer la sélection et défendre les couleurs de mon pays. Pour le moment, je n’ai pas encore parlé à la fédération sur cela mais on verra… » lâche t-il à quelques jours du début du regroupement des lions.

Venu participer au lancement de la 17e édition du camp de basket BWB Africa, celui qui deviendra le 13e sénégalais drafté de la NBA s’est réjoui de l’initiative d’encadrer tous ces jeunes. « C’est une grande opportunité pour les enfants. Moi j’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans. Ces enfants ont peut être le même âge actuellement mais ils ont commencé depuis longtemps. Et là, ils ont l’appui et l’expérience des joueurs qui évoluent en NBA et même des légendes de la NBA ce sera un plus pour eux. »

Après de bonnes prestations en Summer League, Fall a signé un Exhibit 10. Il va participer au training camp de Boston jusqu’en septembre prochain pour être dans le roster final. Tacko Fall va tout donner : « C’est un honneur pour moi d’évoluer en NBA. Travailler jusqu’ici et avoir cette opportunité. Pour ma première année je vais continuer le travail et progresser. »

Après une longue absence du Sénégal, Tacko Fall a plusieurs projets en tête pour participer au développement du basket sénégalais. « Cela fait longtemps que je ne suis pas venu au Sénégal. C’est ma première après 7 ans d’absence. J’ai quitté en 2012, je suis resté longtemps sans voir ma famille notamment ma grand mère, mes tantes, je suis nostalgique. Comme Gorgui Sy Dieng et la fédération sont entrain de le faire avec la NBA, moi aussi je veux apporter beaucoup de choses. Commencer par les camps de basket… »

