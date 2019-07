Le dossier du transfert de Idrissa Gana Gueye au PSG sera bientôt bouclé. Et s’il y a bien une personne qui ne doute pas des qualités du milieu de terrain, c’est René Girard (65 ans), son ancien entraîneur entre 2013 et 2015 lorsque les deux étaient à Lille, comme il le confie dans son interview pour le Parisien.

« Je suis assez étonné de l’anonymat relatif dans lequel il évoluait. Pour moi, son profil est assez similaire à celui de N’Golo Kanté , avec un peu moins d’agressivité, mais ça peut venir. C’est un petit bijou, un joyau qui ne demande qu’à être poli. Il sait tout faire, que ce soit collectivement ou individuellement. Dans un club comme Paris, on va encore mieux voir la dimension qu’il prend. Je ne suis pas certain que l’Angleterre était réellement faite pour lui. Ce dont je suis sûr, en revanche, c’est que Paris ne se trompe pas. Il mérite de venir au PSG et il va montrer ce qu’il sait faire », explique l’ancien entraîneur de Nantes ou encore Montpellier, actuellement sans club.

Pour rappel, Idrissa Gana Gueye avec un but à son compteur a perdu la finale de la Can face à l’Algérie, ce qui n’a pas empêché le joueur, actuellement sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2022, de se montrer à son avantage pendant la compétition. Il a été deux fois élu homme du match lors de cette compétition.

Source: Footmercato