La soirée du dimanche 28 juillet a sacré un nouveau Roi de l’arène sénégalaise. Face à son adversaire qui lui réussit le mieux, Modou Lô a sorti de nulle part un coup fatal qui a mis K-O Eumeu Sène, pour se doter de la couronne royale, 13 ans après ses débuts dans la discipline.

Modou Lô est le nouveau Roi des arènes ! Vainqueur d’Eumeu Sène hier dimanche, le Roc des Parcelles Assainies a encore mis tout le monde d’accord après sa récente défaite cuisante devant Balla Gaye 2. Et comme pour la première fois de sa carrière de lutteur, il s’est adjugé la couronne royale, mais aussi il a signé par la même, sa première victoire au Stade Léopold Sédar Senghor, sis pourtant dans son fief après trois sorties dans cet antre.

Pour celui qui a fait ses débuts dans l’arène en 2006, il a fallu attendre 13 longues années pour toucher au Graal. Mais surtout a bout d’un courage et d’une persévérance sans faille. La preuve, beaucoup d’amateurs le voyaient englouti au fond des ténèbres après son revers devant le Fils de Double Less, mais c’était sans doute oublier que chaque champion avait un bourreau et qu’un athlète ne devait jamais abandonner avant de toucher à l’objectif.

Devant l’adversaire qui lui réussit finalement mieux dans l’arène, pour l’avoir eu terrassé d’une technique plus que spectaculaire, Xaragne Lô a encore surpris son monde. Ayant mis K-O son adversaire, il a sorti cette fois une leçon de boxe pour dominer l’ancien Roi, un an jour pour jour qu’il a été sacré. Modou Lô devient ainsi le septième Roi des arènes après Manga II, Tyson, Yékini, Balla Gaye 2, Bombardier et Eumeu Sène. Il compte à ce jour 20 victoires, 3 défaites et 1 match nul.

Palmarès de Modou Lô en 24 combats

Pape Sène

Alioune Sèye 2

Pape Bouba Diop

S. Diouf

Khadim Diallo

Laye Diop

Less 2

Cheikh Niang

Tapha Boy Bambara

Papa Sow

Paul Maurice

Boy Kaïré

Balla Diouf

Issa Pouye

Baye Mandione

Gris Bordeaux (2 fois)

Eumeu Sène (2 fois)

