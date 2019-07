Le milieu récupérateur de 1,74 m sera la quatrième recrue expérimentée du PSG, après Diallo, Sarabia et Herrera (en plus des jeunes Bulka et Bakker). Le récent finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (défaite 1-0 contre l’Algérie) ne rejoindra pas le PSG en Asie, puisqu’il doit encore bénéficier de 10 à 15 jours de vacances.