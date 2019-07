Après sa défaite par KO face à Modou Lô, l’ex Roi des Arènes Eumeu Sène a réagi sur la RFM pour rassurer ses supporter sur son état de Santé.

« Je veux rassurer tout le monde, je me porte très bien Alhamdoulilah » a déclaré le chef de file de Pikine. « Je ne ressens aucune douleur et je ne suis pas à l’hôpital comme certaines rumeurs le disent. Je suis chez moi et je vais très bien ».

Sur l’issue du combat Eumeu Sène reste fairplay et félicite son adversaire. « En venant au stade je ne pensais pas que le combat allait se terminer de la sorte, mais c’est el sport. Je félicite Modou Lo et tout parcelles pour cette victoire et je prie pour lui. Sur le coup je ne savait pas ce qui s’était passé. J’ai demandé à mon frère il m’a expliqué que j’était tombé KO et j’ai compris que c’est la loi du sport. »

« Mais je tiens vraiment à rassurer tous mes supporters, je vais bien et de félicite Modou Lô qui est mon frère » a terminé un Eumeu Sène très fairplay.

wiwsport.com