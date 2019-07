L’ancien lutteur Pape Diop Boston, présent au stade Léopold Sédar Senghor dimanche dernier a eu la surprise de sa vie.

Venu apporté son soutien à son fils adoptif, il a pris un coup lorsqu’il a vu Eumeu Séne mis ko par Modou Lo plonger sur le sol du Léopold. Surpris par la rapidité des choses, Pape Diop Boston est tombé dans les pommes, d’après Leewtoo. Mais pas seulement l’ancien champion d’Afrique, Modou Lo a surpris plus d’un ce dimanche 28 juillet.

Retour sur le « KO royal » : le Rock des Parcelles Assainies a rétorqué après une offensive d’Eumeu Sène avec un double uppercut sur le menton et la tempe. Le Tay Shinger perd connaissance et son tonus musculaire et s’effondre. Une chute spectaculaire très surprenante.

Pikine a de nouveau perdu la couronne et cette fois au détriment de la ville aux 26 unités. Modou Lo est le nouveau Roi des arènes et pour la première fois de sa carrière.

Wiwsport.com