Alors qu’Ismaila Sarr continue de grandir au côté du Stade Rennais, le technicien français, Christian Gourcuff qui l’a fait venir à Renne s’est exprimé au micro de wiwsport.com sur la progression du joueur de 21 ans.

Le club français, entraîné à l’époque par Christian Gourcuff avait décidé de miser 17 millions d’euros (plus quatre de bonus) sur Ismaïla Sarr. Et si l’attaquant Sénégal a opté pour Rennes, Christian Gourcuff avait joué un rôle important. Les échanges qu’il avait eus avec Christian Gourcuff ont beaucoup pesé. C’est par la suite qu’Ismaël Sarr avait décidé de rejoindre le club breton. « Il aurait davantage progressé avec moi (rire). J’avais contribué à sa venue à Renne, j’étais très content et persuader qu’il allait exploser. Même si son transfert était élevé, je savais que de toute manière Rennes allait retrouver ses repères avec lui », a avoué le technicien français en séjour au sénégal depuis quelques jours.

« cela a été un regret de ne pas l’avoir en ces moments difficile du club »

La blessure de l’attaquant avait finalement chamboulé les plans de Gourcuff « Apres, c’est beaucoup de frustration de ne pas avoir pu continuer avec lui pour le faire progresser et le valoriser. On peut dire qu’il a contribué à mon éviction car malheureusement avec sa blessure le club a connu un passage un peu difficile. Bref je ne pense pas que cela soit la cause principale mais cela a été un regret de ne pas l’avoir en ces moments difficile du club. En tout cas c’est un garçon qui a incontestablement un avenir au plus haut niveau », confie l’ancien sélectionneur de l’équipe algérienne, au micro de wiwsport.com.

wiwsport.com