Le combat royal Modou Lô / Eumeu Sène est prévu ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, qui connait les deux protagonistes mieux que quiconque, prédit un combat de feu.

Opposant deux lutteurs qui n’ont pas droit à l’erreur, Modou Lô doit gagner pour faire oublier à ses supporters la défaite contre Balla Gaye 2 au moment où Eumeu Sène cherche à prendre sa revanche et montrer aux amateurs qu’il mérite bel et bien sa couronne. D’après Balla Gaye 2, la défaite leur est interdite.

«Pour ce combat, on aura pitié du vaincu. Eumeu Sène a pris un gros risque. Etant fraîchement Roi des arènes et en découdre avec un lutteur qui sort d’une défaite, c’est risqué. De même que Modou Lô, qui n’a lui aussi plus droit à l’erreur. Le perdant n’aura pas une suite arrosée dans l’arène raison pour laquelle ça ne sera pas facile. N’espérons pas un combat de courte durée ! Les deux lutteurs n’ont pas l’habitude de livrer des confrontations de deux ou trois minutes. Modou Lô est plus bagarreur qu’Eumeu Sène», a analysé le double tombeur du Rock des Parcelles Assainies.

Wiwsport.com