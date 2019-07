A quelques heures du combat royal, Modou Lô tout comme Eumeu Sène feront face à leur destin, ce dimanche 28 juillet, au stade Léopold Sédar Senghor. Le résultat de ce choc ne manquera pas d’impacter sur la trajectoire de la carrière des deux protagonistes.

Eumeu Sène – Modou Lô, c’est le grand choc, ce dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor. Les deux lutteurs se retrouvent cinq ans après leur première confrontation remportée par le Roc des Parcelles-Assainies, en 2014 au stade Demba Diop. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, depuis lors. Eumeu tient la couronne de Roi des arènes, depuis sa victoire contre Bombardier, en juillet 2018. Il tentera de faire d’une pierre deux coups, en conservant son trône tout en prenant sa revanche sur Modou.

Ce dernier, par contre, sort d’une défaite face à Balla Gaye 2, en début d’année (le 13 janvier 2019). Le chef de file de l’écurie Rock Energie voudra confirmer sa victoire sur Eumeu Sène et goûter aux délices du titre de Roi des arènes, pour la première fois de sa carrière.

Au-delà des envies de revanche ou d’accaparement du trône de l’un ou l’autre des protagonistes, il se pose la question des perspectives qui s’offrent à eux, quel que soit le résultat final du combat. Ce questionnement se justifie pour deux raisons : la première, c’est qu’il y a un bon nombre de jeunes lutteurs dans l’antichambre qui frappent à la porte des ‘’Vip’’, c’est-à-dire le cercle des grands dont sont pensionnaires Modou Lô et Eumeu Sène. Après le combat, le vaincu ou le vainqueur ne pourra logiquement pas refuser la main tendue de ces jeunes qui aspirent à les retrouver au sommet de l’arène.

La seconde raison concerne les ténors comme Tapha Tine qui n’ont jamais affronté ni Modou Lô ni Eumeu Sène. Ils peuvent s’attendre à croiser le fer avec l’un d’eux, prochainement.

Avancer ou reculer

Le chef de file de l’écurie Ty Shinger avait déjà déclaré publiquement qu’il n’allait plus lutter contre Balla Gaye 2, après qu’il l’a battu à deux reprises. Il faut également mettre dans cette catégorie de lutteurs qu’il écarte de son chemin Gris Bordeaux. En cas de victoire, Eumeu ne risquerait-il pas de se retrouver sans un potentiel adversaire, au sein de ce cercle des ténors ? Peut-être devra-t-il affronter Lac de Guiers 2, victorieux, il y a quelques semaines, de Boy Niang 2, pour une troisième fois, après un premier face-à-face qui s’est soldé par un match nul et un deuxième qui a vu le leader de Ty Shinger défaire le Puncheur du Walo. L’autre option pourrait sans doute être Bombardier qu’il a détrôné du fauteuil de Roi des arènes. Le B52 pourra espérer retrouver Eumeu pour une revanche. En cas de défaite, ce dernier sera obligé de donner sa chance à la jeune garde. Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans le fief d’Eumeu, c’est-à-dire à Pikine, il y a certains lutteurs qui sont classés dans le cercle de la génération montante. Il s’agit de Boy Niang et d’Ama Baldé.

Pour sa part, Modou Lô dispose d’une pléthore d’adversaires après ce combat. En plus des revanches qu’il aura à accorder, des lutteurs qui ont déjà fait leurs preuves se dressent sur son chemin. L’exemple Ama Baldé est le plus évident. Ce dernier ne cesse de courir derrière le Roc des Parcelles-Assainies pour un combat. Comme tout lutteur voulant attirer l’attention d’un adversaire, le fils de feu Falay Baldé n’a jamais cessé de lancer des piques à Modou Lô, en déclarant que celui-ci a ‘’peur de lui’’. ‘’C’est un combat qui s’annonce alléchant’’, aux yeux de nombre de férus de lutte.

A côté d’Ama, il y a son voisin pikinois, Boy Niang 2. En effet, même si c’est un combat qui ne fait pas de bruit, il faut admettre que le tombeur de Sa Thiès peut aussi réclamer un face-à-face avec Modou Lô, puisqu’il fait partie des ténors de l’arène.

Le leader de l’écurie Rock Energie peut réclamer avec raison des combats contre certains lourds, notamment en cas de succès, ce dimanche. A l’instar de son adversaire du jour, Xaragne Lô ne s’est jamais frotté au géant du Baol Tapha Tine. Donc, c’est un combat logique. Déjà battu par Bombardier, le lutteur des Parcelles-Assainies pourrait bel et bien demander sa revanche. Sinon, il pourrait en découdre avec Gris Bordeaux qui a déjà perdu deux fois face à lui.

Un autre ténor présente aussi le profil d’un adversaire sérieux. Il s’agit de Lac de Guiers 2. Celui-ci a déjà perdu face à Modou Lô, après bien sûr un premier combat sans vainqueur, ni vaincu.

Si le Roc des Parcelles-Assainies remporte le choc contre Eumeu, il pourrait revendiquer une troisième confrontation contre Balla Gaye 2. Bien qu’il ait pris le dessus sur lui à deux reprises, le Lion de Guédiawaye n’aura d’autre choix que de l’affronter, s’il veut reconquérir le titre de Roi des arènes.

Dans tous les cas, le résultat de ce combat de dimanche redistribuera les cartes.

Enqueteplus