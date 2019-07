Candidat choisi par le PSG pour devenir le milieu défensif tant recherché, Idrissa Gueye est tout proche de s’engager avec le club de la capitale et est déjà arrivé dans la ville lumière, d’après RMC.

Le transfert d’Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain continue de se confirmer. Plus tôt ce dimanche, Le Parisien a annoncé que le milieu de 29 ans d’Everton et du Sénégal devait arriver aujourd’hui à Paris pour passer sa visite médicale demain matin. Loic Tanzi, journaliste de RMC Sport, a confirmé et même annoncé que le joueur est arrivé dans la capitale.

Difficile dorénavant de douter de la venue de Gueye au PSG. Tous les médias sont d’accord et ce transfert est tout à fait sensé. C’est même, compte tenu du profil du joueur, un très joli coup normalement. En espérant que le milieu arrive à vite s’adapter au jeu parisien. Mais on a peu de doutes.

Le joueur de 29 ans, qui va apporter ses qualités à la récupération et un état d’esprit irréprochable, passera sa visite médicale, lundi matin, à l’Hôpital américain, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dernière étape préalable à l’officialisation de son transfert.

Le finaliste de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, déjà courtisé par le PSG l’hiver dernier, s’engagera pour un montant estimé à 32 millions d’euros (M€), comme nous l’avons dévoilé . La durée de son contrat devrait être de quatre années et une supplémentaire en option, voire cinq directement comme le joueur le souhaiterait.

De son côté, Everton a déjà trouvé le successeur de son milieu en la personne de Jean-Philippe Gbamin (Mayence). Plus rien ne s’oppose désormais à la réalisation du transfert. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, alors que l’entraîneur allemand réclamait depuis son arrivée une recrue de poids dans ce secteur de jeu, qui a fait défaut à Paris la saison dernière.

Idrissa Gueye vient d’arriver à Paris. Visite médicale demain matin pour le Senegalais. On est dans la toute fin de ce dossier #PSG #Mercato #RMCSport — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 28, 2019

🔴 Idrissa Gueye est bien arrivé à Paris ! L’international sénégalais va s'engager dans les prochaines heures avec le club PSG. 🎥@RMCsport pic.twitter.com/ssVDwfsDPS — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 28, 2019

Source : Parisfans