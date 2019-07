Déjà pisté lors du Mercato d’hiver par le club de Cheikhou Kouyaté, Ismaila Sarr est encore suivi par Crystal Palace cet été.

Cette fois ci l’international sénégalais a un bon de sortie de son club Rennes et surtout le natif de Saint-Louis veut absolument évoluer en Premier League. Watford a déjà marqué son intérêt et maintenant c’est Crystal Palace qui s’avance sur le dossier Ismaïla Sarr.

Selon The Sun, le président de Crystal Palace prépare le remplacement de Wilfried Zaha et a même contacté Sabri Lamouchi, ancien coach de Ismaila Sarr à Rennes et actuel entraineur de Nottingham Forest en Angleterre, pour lui demander son avis sur l’ailier sénégalais dont le but en Europa League contre Jablonec est nominé pour le titre du plus beau but de la saison 2018-2019 en UEFA (Europa League & Ligue des Champions).

La frappe de Ismaila Sarr contre Jablonec est nominé pour le titre du plus beau but de la saison 2018-2019 en UEFA (Europa League & Ligue des Champions) Pour voter : https://t.co/iq1VOWncRP pic.twitter.com/mLMLgBCOwr — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 26, 2019

Pour se sépare de Sarr, Rennes attend de recevoir un chèque d’un montant minimum de 30 millions d’euros donc les club anglais sont avertis.

