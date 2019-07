Balla Gaye 2 a porté plainte contre le président des fans de Boy Niang 2 pour injures et autres menaces publiques.

La plainte a été déposée au niveau de la section de recherches de la gendarmerie nationales sise Caserne Samba Diery Diallo de Colobane. Après le combat Lac 2 / Boy Niang 2, Khalifa Sow alias Ndoye, bras droit de l’héritier de De Gaulle, a accordé à un site internet une interview. Au cours de laquelle, nous confie-t-on, Ndoye aurait insulté Balla Gaye 2. Des internautes qui ont écouté l’entretien n’auraient pas apprécié les termes utilisés par le proche de Thiapathioli. Ce qui a provoqué une plainte.

Thierno Guèye, préparateur mystique du fils de Double Les explique : « Je suis un proche de Balla Gaye 2 et un fils de la banlieue. Je suis souvent avec des fanatiques et autres inconditionnels de mon ami lutteur. Depuis, la publication de cette vidéo, des fans du fils de Double Less, ne cessent de s’en offusquer. Les connaissant, je sais qu’ils sont capables du pire en croisant Ndoye dans les rues. Tout de suite, j’ai réalisé que si le pire se produit, d’autres gens peuvent faire un lien de cause à effet pour dire qu’ils ont agi sur recommandation de leur idole, Balla Gaye 2. Voilà pourquoi, j’ai convaincu Balla Gaye 2 à l’ester en justice pour que l’affaire soit tirée au clair ».

Thierno Guèye de reprendre : « C’est moi qui ai fait tout ce qu’il fallait pour aller avec Balla Gaye 2 à la section de recherches de Colobane où on a déposé notre plainte ». Ndoye a été convoqué par les flics de la section de recherches, vendredi. Il a déféré à la convocation et a été auditionné dans le feu. L’enquête suit son cours

Sunu Lamb