Gora Sock bat Tyson 2 ce samedi à l’arène nationale et remporte l’avant-gout du combat royal entre Modou Lo et Eumeu Sène.

Respectivement pensionnaire de Door Doorat et de Tay Shinger, les deux lutteurs disputaient l’avant-gout de Modou Lo / Eumeu Sène. Le Parcellois surclasse le tombeur d’Assurance au terme d’un combat plein de rebondissements. Plus expérimenté et très rusé, le poulain d’Eumeu Sène n’a pas trouvé la bonne recette pour remporter ce combat. Le pensionnaire de Door Dooraat, vainqueur de Baye Mandione, continue sa progression avec une deuxième victoire de suite. Un succès, qui propulse Gora Sock dans l’antichambre des ténors.

La polémique :

Après quelques minutes de combat, Pikine crie victoire suite à une action litigieuse. Les spectateurs croyaient assister à une chute par 4 appuis, après que l’arbitre ait sifflé. Mais rien, ce dernier rappelle les deux protagonistes au centre de l’enceinte.

Wiwsport.com