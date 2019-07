Accusé d’avoir volontairement ignoré le Premier Ministre égyptien Moustafa Madbouli, Riyad Mahrez s’explique enfin.

La CAN 2019 reste inoubliable pour Riyad Mahrez tant sur le plan positif que négatif. Lors de la cérémonie de remise du trophée, le capitaine des Fennecs a été sous les feux des critiques, l’intéressé s’explique.

« J’ai voulu aller le saluer, je ne savais pas que c’était le Premier ministre égyptien et on m’a appelé pour prendre la Coupe, donc je me suis retourné. Ce n’était pas voulu, je n’ai aucun problème avec les Égyptiens. Je les laisse polémiquer, ce n’était vraiment pas voulu », a fait savoir le milieu offensif de Manchester City dans Onze Mondial.

En effet, cette sortie pourrait éteindre la polémique. Cette dernière a atteint son paroxysme puisque l’avocat égyptien, Samir Sabri, a demandé que l’Algérien soit interdit du pays. Notons que l’international algérien a reçu un soutien de taille ces derniers jours. Il s’agit du ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports Ashraf Sobhy. Il a affirmé que l’acte de Mahrez n’a pas été délibéré.

Voici la vidéo de la scène :

Africatopsports