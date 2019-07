Pour son entrée en lice dans cette saison 2019/2020, le FC Sochaux Montbéliard d’Oumar Daf a accroché une équipe de Caen fraîchement reléguée de Ligue 1 (0-0), au stade Bonal.

Loin d’être au complet, les Sochaliens ont dominé presque toute la partie, mais, n’ont pas pu concrétiser cette domination. Le coach sénégalais, sur le banc du FC Sochaux, s’est exprimé après la rencontre lors de la conférence de presse d’après match. Omar Daf salue le caractère de ses joueurs, mais regrette de n’avoir pas pu concrétiser la domination sochalienne.

« Dans une inter-saison simple, les joueurs ont énormément travaillé et sont récompensés ce soir. Il faut continuer. Nous perdons deux points mais je tiens à féliciter mes joueurs qui se sont bien comportés face à une équipe qui va jouer la montée. Nous avons mis les choses en place et nous avons frappé 11 fois au but », déclare le coach sénégalais.

Daf et ses hommes ont joué leur premier match de la saison de Ligue 2. C’est une page blanche qui s’ouvre pour les Sochaliens. Ils veulent laisser loin derrière eux, les affres de la saison dernière. Il leur a fallu se sauver une première fois sur le terrain en s’imposant face à Grenoble. Ils ont ensuite dû attendre le verdict de la DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion pour souffler définitivement.

