La blessure de Marco Asensio qui sera absent des pelouses pendant 6 mois a chamboulé les plans offensifs de Zidane. L’entraîneur du Real Madrid est plus que jamais à la recherche d’un ailier.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, et du ménisque extérieur du genou gauche, Marco Asensio ne pourra faire son retour qu’au mois de janvier ou février. Zinedine Zidane se trouve ainsi dans l’urgence de combler ce vide. Qui pour jouer dans l’aile droite? Le quotidien espagnol El Providencia nous explique la première option du technicien avec son effectif. En effet, il pourrait miser sur Vinicius qui joue actuellement le rôle de remplaçant de Eden Hazard qui joue à l’aile gauche. Seulement il n’a débuté dans aucun des deux matches (Bayern Munich et Arsenal) de la pré-saison et le prochain test est contre l’Atlético de Madrid. Difficile donc pour l’entraîneur de lui faire confiance.

La deuxième option est le recrutement. Une idée confortée par les probables départs de Gareth Bale et James Rodriguez. Depuis le mercato d’hiver, Zidane a montré son intérêt pour Sadio Mané. Le co-meilleur buteur de la Premier League est toujours dans les petits papiers du technicien qui lorgne aussi Mouhamed Salah nous informe la même source. Sadio Mané semble avoir une longueur d’avance sur son coéquipier. Il a été élu meilleur ailier du monde en 2018 par ESPN, après avoir été à la 2e place en 2017.

Finaliste de la coupe d’Afrique des nations et 2e co-meilleur buteur avec 3 réalisations, Mané a fait une meilleure compétition devant l’Egyptien Mouhamed Salah qui a inscrit 2 buts et s’est arrêté en huitièmes de finale. Toutefois, leurs transferts vers le Real Madrid serait difficile. Les dirigeants des Reds et surtout Jurgen Klopp se sont opposés à leur départ. En contrat jusqu’en 2023, ils avaient réclamé 150 millions d’euros pour laisser partir le lion. Le prix pourrait être revu à la hausse. Sadio Mané est actuellement en vacances dans son village, Bambali. Jusqu’ici silencieux sur son avenir avec les Reds, il ne devrait pas tarder à en parler vu que la Can est terminée!

