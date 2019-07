Tacko Fall, 23 ans, a signé avec les Celtics après avoir participé à la Summer League avec la formation de Boston, où il a obtenu une moyenne de 7,2 points (77,3% de FG), 4,0 rebonds et 1,4 coup bloqué en cinq matchs joués. Le grand homme de 7-6 ans a marqué 12 points sur 6 tirs sur 8 et a inscrit 8 rebonds contre Memphis le 11 juillet, une de ses deux performances à deux chiffres.

Originaire de Dakar, au Sénégal, Fall a joué quatre années de basketball collégial à l’Université de Floride centrale, où il a produit 10,1 points (74,0% de FG), 7,7 rebonds et 2,4 tirs bloqués en 115 matchs en carrière (110 départs). Il a produit 11,1 points (74,8% de FG) et 7,6 rebonds en senior en 2018-2019, aidant ainsi les Knights à se rendre au second tour du tournoi de la NCAA.

Toutefois, les chances que Tacko Fall continue sa progression dans la G-League avec les Maine Red Claws, mais la porte pourrait être ouverte en cours de saison, qui sait ? Un des entraîneurs anonymes des Celtics a offert des impressions encourageantes à l’encontre de Tacko Fall, tout en reconnaissant les domaines dans lesquels Fall devrait s’améliorer: « Le joueur préféré à Vegas! (Rires) Je veux dire qui n’aime pas Tacko ici ? C’est un ouvrier. Il a encore beaucoup de chemin à faire avant d’être un joueur de la NBA. Mais il travaillera pour ça, c’est sûr. Un an Deux au sein de la NBAGL lui feraient des merveilles. La chose la plus importante pour Tacko est d’ajouter de la force. Il peut faire beaucoup avec cette taille, mais il se déplace trop facilement. comment jouer à notre jeu. Mais il vaut la peine de travailler avec. »

We have signed guards Tremont Waters and Max Strus to two-way contracts. We have also signed center @TackoFall99 and guard Javonte Green. #FlywireTeamTransactions

🗒: https://t.co/WpJWHahrcU

— Boston Celtics (@celtics) July 25, 2019