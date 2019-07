Longtemps annoncé chez le champion du Sénégal, Génération Foot, Ousseynou César Gueye a finalement traversé les frontières destination, la France.

Bourges Foot (national 2) vient de s’offrir les services de l’attaquant, Ousseynou César Gueye. La venue de l’attaquant sénégalais de 24 ans qui évoluait jusqu’ici sous les couleurs de l’ASC Jaraaf boucle ainsi le recrutement estival du club français Bourges Foot.

« Il est rapide et technique, il joue des deux pieds, il peut évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés, il est très habile devant le but. Titulaire depuis quatre ans dans le club le plus prestigieux du Sénégal en D1, l’ASC Jaraaf, Cesar est régulièrement convoqué avec l’équipe nationale B du Sénégal » précise, le président Cheikh Sylla.

Ousseynou César Gueye, rejoint ainsi l’ancien défenseur, de l’As Douanes Daouda Ndiaye Gueye et son coéquipier de Jaraaf, le défenseur Ablaye Diene. Les deux joueurs ont déjà joué avec Bourges Foot, vendredi, en amical, contre le FC Bastia Borgo (défaite 1-4).

Le promu Bourges Foot en a terminé avec son recrutement pour le National 2, championnat qui débutera le samedi 10 août par la réception, au stade Jacques-Rimbault, du FC Sète 34.

wiwsport.com