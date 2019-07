Son contrat prolongé jusqu’en 2022 et son salaire revalorisé (14.950.000 FCFA), Aliou Cissé reste aux commandes de la sélection nationale après la finale perdue. Une décision qui fait l’unanimité chez les fédéraux et le ministre des sports. Son ancien coéquipier Ferdinand Coly ne s’oppose pas à le voir sur le banc des lions mais il voudrait qu’il y’ait des choses à rectifier dans le jeu.

Dans un entretien avec Jeune Afrique, Ferdinand Coly s’est projeté sur l’avenir de la tanière. S’il admet bien volontiers que les résultats s’améliorent, Ferdinand Coly estime que repartir avec le même sélectionneur peut comporter un part de risques. « On peut supposer qu’il est fatigué. Certains diront aussi que l’équipe a peut être besoin d’un nouveau discours, d’une nouvelle méthode. Personnellement, et je ne suis pas le seul à le penser, je ne suis toujours pas convaincu par le jeu produit, même si on gagne souvent. C’est parfois tiré par les cheveux, alors que nous avons des joueurs de très haut niveau dans l’effectif. Es ce que Aliou saura donner une nouvelle impulsion à son équipe, la faire jouer autrement? On la saura très vite, mais une équipe, même si elle a des résultats, peut avoir une nouvelle forme de renouveau », développe l’ex joueur du RC Lens.

En interne, selon notre source, les joueurs se disent globalement satisfaits de leur relation avec Aliou Cissé et son staff. Rappelons qu’ Aliou Cissé est sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal depuis 2015. Au cours de ces 4 années, il a qualifié le Sénégal en coupe du monde après une disette de 17 ans, un même record battu avec une finale de la CAN disputée pour sa deuxième campagne avec les lions, la deuxième du Sénégal après celle perdue en 2002.

wiwsport.com