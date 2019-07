Pour son deuxième face-à-face avec Eumeu Sène, le Roi des Arènes, Modou Lô a fait face à la presse ce jeudi soir au terrain de l’ACAPES aux Parcelles Assainies. Le Roc des Parcelles Assainies a affiché une forme extraordinaire à seulement trois jours du choc.

« Je remercie toute la population des Parcelles Assainies. Ils m’ont encore renouvelé leur soutien avec ferveur. Je me suis préparé à tout parce qu’on parle de la lutte avec frappe. Nous nous sommes parés à tout. Je vous donne rendez-vous pour dimanche inchallah, on aura l’occasion d’en reparler », a magnifié l’enfant chérie des Parcelles Assainies devant les journalistes.

Il faut le dire, Kharagne Lô est dans l’obligation de remporter ce combat. Rare sont les lutteurs qui ont eu la fortune de croiser un Roi des Arènes à deux reprises. Et la populations des Parcelles attend de voir leur fils être couronné un jour et il est bien conscient de ce défi. « Oui les supporters ont raison de vouloir la couronne, mais je le désire plus qu’eux actuellement parce que je ne suis plus un novice dans l’arène. Et je les invite tous dans la sérénité et le calme comme d’habitude. Le jour-j n’est plus loin, on va le battre comme d’habitude et prendre la couronne inchallah ».

Au vu des calendriers des deux lutteurs depuis le début de la saison, Eumeu Sène possède un léger avantage sur lui puisque Modou Lô a disputé un combat en début d’année qu’il a perdu. Mais cette situation est loin d’ébranler le vainqueur du premier acte. « Nous, c’est la lutte notre métier, avec contrat ou sans contrat, on travaille et on laisse à Dieu le soin de décider du sort. On n’a bien préparé le combat et on attend dimanche. Si les bureaucrates se lèvent pour aller au bureau, nous les lutteurs on se concentre sur notre passion qui est la lutte », a lâché Modou Lô.

« Aujourd’hui c’est Eumeu qui est devant nous, on va le balayer et avancer sur notre chemin. Parce que nous avons un objectif et quiconque se dresse devant celui-ci, on va le dégager. Prions pour que tout se passe bien d’ici dimanche, nous allons triompher devant Eumeu inchallah », promet Karagne Lô.

Animé par une confiance comme à chaque veille de son combat, Modou a préféré donner rendez-vous au public pour le dimanche, jour de son choc face à Eumeu Sène. « Je n’ai rien à lui dire, dimanche n’est plus loin, attendons d’arriver à jour tout sera clarifié entre lui et moi. S’il amène la lutte pure, on va le terrasser sans problème, s’il vient pour la bagarre nous serons présents. Je demande à tous mes supporters de faire comme d’habitude et de venir nombreux le jour du combat pour aller chercher la couronne », conclut-il.

