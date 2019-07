Vice champion d’Afrique avec l’équipe nationale du Sénégal, le jeune Moussa Wague pourrait continuer sa progression aux côtés des grands de Barca.

En effet, la presse espagnole a annoncé une bonne nouvelle pour le Sénégalais.En débarquant l’été dernier au Barça en provenance d’Eupen, Moussa Wague savait qu’il commencera avec la réserve. Même s’il a eu quelques minutes avec l’équipe première la saison dernière, le sénégalais était troisième dans la hiérarchie à son poste.

N°2 derrière Semedo

Cette saison, les choses sembleraient aller plus vite et mieux pour le natif de Bignona. Selon Mumdo Deportivo, Wague pourrait se retrouver dans l’équipe première. Le latéral droit de 20 ans a énormément progressé depuis son arrivée dans la catalogne.

Ernesto Valverde, l’entraîneur du Barça a déjà indiqué qu’il le considérait comme le second derrière Nelson Semedo et qu’il pourrait ainsi donner à Sergi Roberto plus de minutes au milieu du terrain, sa position préférentielle. Valverde pourra le voir lors de la dernière partie de la pré-saison et décider. Ce qui semble clair, c’est qu’il ne continuera pas au Barça B et qu’il rejoindra l’équipe première ou qu’il partira en prêt ou avec une option de rachat.

wiwsport.com