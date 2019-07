Après l’Inter Milan, Keita Baldé Diao pourrait rester en Italie ou aller en Espagne. L’attaquant des lions est convoité par la Valence et le Fiorentina.

Son prêt fini avec l’Inter Milan qui n’a pas levé l’option d’achat, Keita Baldé Diao est donc de retour à Monaco cet été. Il ne devrait toutefois pas rester longtemps avec les monégasques, d’autant plus que le coach Leonardo Jardim ne compte pas beaucoup sur lui.

Le joueur de 24 ans serait actuellement courtisé par le club espagnol Valence (Liga) nous informe Besoccer qui ajoute que le club de la Mestalla continue de chercher des joueurs et la rapidité du coéquipier de Sadio Mané a retenu l’attention du club. Il ne serait pas le seul sur la liste. En effet, la Fiorentina (Serie A) est aussi sur la piste du numéro 11 des lions qui a marqué le premier but de la sélection lors de cette CAN 2019. Sa seule réalisation en 5 matchs disputés.

Finaliste de la CAN, il a disputé 29 matchs avec les nerazzuri pour un bilan de 4 buts et 3 passes décisives. Des performances qui ne feraient pas le poids face au prix fixé pour la vente, 34 millions d’euros.

wiwsport.com