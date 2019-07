A quatre jours de son choc royal avec Modou Lô, Eumeu Sène a fait cet après-midi son désormais traditionnel open presse. Dans un stade Alassane Djigo bondé de monde, le Roi des Arènes a mis le feu aux côtés de ses cadets lutteurs à l’image de Boy Niang 2 et d’Ama Baldé.

Défait par Modou Lô lors de leur premier combat, Eumeu Sène n’est pas pour autant apeuré par ce sort. Face à la presse cet après-midi à Alassane Djigo, l’actuel Roi des Arènes a assuré être un autre combattant que celui que le Roc des Parcelles Assainies avait terrassé, il y’a quatre ans de cela. « Depuis notre premier combat il y’a un grand changement, on rend grâce à Dieu et on attend le jour-j pour montrer le fruit de nos efforts. Au niveau où je me trouve, je ne peux plus avoir de la pression dans l’arène, parce que j’ai goûté au succès comme à l’échec, donc je ne peux plus avoir de la pression« , a lâché le leader de Tay Shinger.

Touché dans son orgueil de cette seule tache noire qui décrédibilise sa couronne, Eumeu Sène se dit pas préoccupé par le titre, mais plutôt à laver son honneur devant la récente victime de Balla Gaye 2. « Je ne prends pas vraiment en considération mon titre de roi, mais de revanchard seulement, parce que je dois laver cet affront. Ce combat c’est pour la population de Pikine, je leur doit cette victoire. J’en profite pour remercier tout ce beau monde qui est derrière moi, je ne les remercierai jamais assez. Mais c’est beau de voir tout le monde m’apporter un soutien. On ne peut pas être rien d’autre qu’un humain. C’est mon frère, il est certes un adversaire mais la victoire ne sortira pas du pays. Je prie pour que le Seigneur me donne la victoire« , affirme le Roi des Arènes, Eumeu Sène.

Depuis la signature de ce choc, Eumeu affiche une forme incroyable. Déterminé à faire mordre la poussière à son adversaire, il se dit plus que prêt à donner du fil à retordre à Modou Lô. « C’est vrai que j’ai diminué mon poids, mais c’est parce que j’ai besoin de cela pour ce combat. Mais je sais une chose, si le combat dure, cela ne fera pas l’affaire de Modou Lô, je suis prêt à en découdre même pour deux jours. Je ne vais pas jouer au jeu de pronostique, mais qui viendra au stade ne le regrettera pas« , conclut-il cet après-midi au stade Alassane Djigo qui a refusé du monde.

Eumeu Sène fera face à Modou Lô ce dimanche 28 juillet au Stade Léopold Sédar Senghor. Pour leur deuxième face-à-face, les deux lutteurs devront réitérer leur performance du premier acte, pour servir aux amateurs un duel alléchant qui restera dans les annales.

wiwsport.com