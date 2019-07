La Coupe d’Afrique des Nations édition 2019 est loin d’être un échec. C’est au moins l’avis de l’international Sénégalais Sadio Mané.

La star Sénégalaise qui est en vacance à Dakar depuis son retour en Egypte, a rallié Ziguinchor sa ville natale ce matin. Interrogé sur le parcours de l’équipe nationale du Sénégal, l’attaquant des Reds avoue que la participation de l’équipe à la Can 2019 en Egypte est loin d’être un échec.: «Je ne pense pas que c’est une coupe d’Afrique ratée. Il ne faut pas confondre rater et perdre un match. Il faut aussi comprendre les joueurs.

Bien sur qu’on voulait gagner la coupe, car on est allé jusqu’en finale. il ne faut pas, non plus, exagérer et dire que c’est complètement raté, parce que le mot est un peu exagéré. Bien sûr que notre rêve était de la gagner, mais ce n’est pas un échec», a-t-il indiqué.

wiwsport.com