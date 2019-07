View this post on Instagram

Merci du plus profond de mon cœur pour cette accueil très chaleureux émis à mon égard par la région qui ma vue naître ziguinchor, c est le moment aussi de dire merci à tout le peuple sénégalais fier de ma patrie est de de mon pays 🙏🏿🙏🏿🇸🇳🇸🇳❤️