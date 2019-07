Il fait partie des meilleurs passeurs de la coupe d’Afrique des nations. Lamine Gassama qui a joué 5 matchs, a été élu meilleur défenseur droit de cette Can. Une bonne participation pour le joueur de 29 ans qui s’est entretenu avec Onzemondial sur le parcours des Lions de la Teranga et s’est confié sur son avenir en club.

Comment s’est passé votre accueil à Dakar ?

C’était exceptionnel. Je n’avais jamais vu ça. J’en ai parlé avec des anciens comme Lamine Diatta. Il m’a dit que lui et ses coéquipiers ont vécu la même chose après la Coupe du monde 2002 mais que pour nous, c’était quelque chose de plus fort.

Comment as-tu vécu cette défaite en finale de la CAN face à l’Algérie (0-1)?

Cela faisait des années que le Sénégal n’était pas allé jusque-là. Sur un match, on pouvait d’être champions d’Afrique, pour la première fois. Mais nous avons échoué. C’était difficile à accepter par rapport à la physionomie du match. On a pris un but particulier dans un match où l’équipe algérienne avait moins de maîtrise et défendait plus que d’habitude. On a poussé et donné le maximum jusqu’à la fin mais le fait d’avoir perdu dans ces conditions laisse un goût amer.

Qu’a-t-il manqué aux Lions de la Teranga pour battre les Fennecs ?

Il manquait ce petit brin de réussite pour faire la différence. Par rapport aux occasions créées, on n’a pas suffisamment marqué même si on a toujours fait preuve d’une grande solidité défensive. L’Algérie est une équipe très difficile à manœuvrer. Face à elle, même une demi-occasion, il faut savoir la mettre au fond.

Que vous a dit le sélectionneur : Aliou Cissé après la finale ?

Il nous a félicités par rapport à notre engagement car en phase finale, nous n’avons pas affiché le même visage que durant les phases de poules. Il était content de notre état d’esprit sur le match et du respect des consignes. Ensuite, on a fait la prière comme d’habitude.

Quel a été son apport tout au long de la compétition ?

Son vécu d’ancien capitaine de l’équipe nationale. Il connait la réalité du football africain. Il est en train de rénover le football sénégalais et grâce à lui, on apprend et on évite certains pièges. Avant sa nomination, le Sénégal avait du mal à sortir des phases de poules de la Coupe d’Afrique. Depuis, on a joué une finale. A titre personnel, comment as-tu vécu cette compétition ? Je l’ai bien vécu. Même si je n’ai pas débuté les 2 premiers matches, je n’ai pas lâché car j’étais sûr que les choses pouvaient tourner comme je l’ai vécu à la Coupe du monde 2018. Je savais qu’à l’entraînement, je pouvais afficher un bon état d’esprit. De plus, on a un groupe qui évolue bien depuis plusieurs années. Se retrouver est toujours un plaisir. Quelle a été ta réaction quand tu as vu ton nom dans le onze type de la CAN ? J’ai trouvé cela flatteur et très encourageant, d’être récompensé ainsi, j’en suis très content. Si j’ai réussi cette performance, c’est grâce à mes partenaires qui m’ont aidé à rester concentré. On a un staff technique très compétent qui a permis d’avoir 23 joueurs concernés. C’est là notre force. Ton coéquipier : Sadio Mané y figure aussi. Selon toi, a-t-il ses chances pour le Ballon d’or ? Prétendre à cette récompense est quelque chose de très bien pour lui, pourquoi pas. Il sort de deux saisons exceptionnelles avec Liverpool. Mais il y a deux extraterrestres qui sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Après, tout est possible dans le football. Après cette Coupe d’Afrique, des clubs t’ont-ils sollicité ? Certains clubs venant d’Espagne et d’Angleterre ont approché mes conseillers. Si cette CAN, peut me permettre d’aller en Angleterre, je serai très content. Un retour en France ? Je reste ouvert à toute proposition.

wiwsport.com