La cellule de communication de « Boy Niang 2 » dément formellement l’information selon laquelle le Cng a donné la victoire à « Lac de Guiers 2 » dans le combat qui l’opposait à « Boy Niang ».

« J’apporte un démenti par rapport à l’information selon laquelle le Cng a donné la victoire à Lac de Guiers 2. C’est archi faux. » informe t’elle. « On n’a reçu aucune notification et on a appelé au Cng et ils nous ont dit que c’est faux, qu’ils n’ont rendu aucune décision par rapport à cela », a précisé Ass Seck, chargé de communication de ‘‘Boy Niang 2’’.

Il soupçonne des menées du camp adverse pour influencer la décision finale du Cng. Notre source essaie de joindre le Cng, notamment le responsable de sa communication, Thierno Ka, mais en vain.

Rappelons que les deux lutteurs se sont affrontés le 13 juillet dernier. Suite à un match nul, ils avaient tous les deux déposes un recours.

Source: Seneweb