Il semble qu’Idrissa Gueye tienne la corde pour rejoindre le club de la capitale française, le Pais Saint Germain dans les prochains jours.

Mais est-ce le profil idéal pour le club français ? Philippe Auclair, journaliste et spécialiste Premier League pense que c’est la meilleur option pour le club. Interrogé par ParisUnited, visité par wiwsport.com, l’ex-consultant de RMC n’as pas tari d’éloges au milieu sénégalais, vice champion d’Afrique de l’édition 2019.

« Les qualités, je les ai déjà mentionnées : c’est un récupérateur exceptionnel (le meilleur après N’Golo en PL pour moi), il a du coffre, un sens tactique très développé, il est exceptionnellement mobile (perception de l’espace et des espaces, ce qui n’est pas la même chose) et il connait ses limites. Il marque tous les 30 février, ok…Mais les tacles, wow, et proprement…la plupart du temps. Excellent jeu de passes, mais dans la simplicité – il n’est pas un créateur, et il le sait. Le PSG peut récupérer un super-joueur, et à un prix d’ami », précise Philippe Auclair.

