Lac de Guiers 2 a finalement été déclaré hier vainqueur de Boy Niang, à l’occasion du combat du 13 juillet dernier.

En effet, au lendemain de ce combat déclaré « nul » sur décision arbitrale, le staff du lutteur de Guédiawaye avait introduit un recours, estimant que son adversaire de Pikine avait fait « quatre appuis ».

Après visionnage des images, la Commission Règlements et Discipline du Cng a enfin tranché en sa faveur, renseigne L’Observateur. Le lutteur de Pikine a donc bel et bien concédé une défaite. Il faut dire que les lutteurs avaient chacun écopé de cinq avertissements. Et comme le stipule le règlement, le Cng a infligé contre eux des sanctions pécuniaires. Lac de Guiers 2 a perdu 3 240 000 Francs Cfa et Boy Niang 2, 1 900 000 Francs Cfa.

wiwsport.com