Son arrivée au PSG ne devrait plus tarder. Les médias français annoncent sa visite médicale cette semaine à Paris. Idrissa Gana Gueye auteur d’un but lors de la coupe d’Afrique, vice-champion d’Afrique pourrait quitter le championnat anglais.

Après un mercato d’hiver mouvementé pour le joueur qui a attendu du début à la fin son transfert à Paris, Gana Gueye s’était finalement résigné à rester à Everton non sans montrer son envie de partir. D’ailleurs il informait dans un entretien que l’histoire est loin d’être fini. C’est tout ce qu’on est entrain de vivre avec le retour de flamme du PSG qui veut toujours le milieu de terrain des Toffees.

Priorité de Tuchel pour cet été, les négociations seraient sur la bonne voie. En plus d’être le milieu tant recherché, l’ancien sociétaire de Diambars est décrit comme un leader positif par le journaliste sportif à l’Equipe Nabil Djellit.

“C’est un super joueur. Quand on suit de près la Premier League, sur les cinq dernières saisons – demandez à des scouts – dans les trois (avec Kanté et Doucouré) qui ont récupéré le plus de ballons il y a Idrissa Gueye. Il mérite mieux qu’Everton depuis très longtemps. Sauf que les clubs anglais sont tellement riches qu’ils ne veulent pas vendre aux copains », a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe.

« Il a un profil différent. Il est capable de se projeter. On l’a vu lors de la CAN. Pour lui avoir parlé, c’est un garçon intelligent, structuré, c’est un leader positif. Pour moi, tous les voyants sont au vert. Maintenant si certains préfèrent faire du bling-bling… en tout cas, ce n’est pas avec onze joueurs bling-bling que tu gagnes la Ligue des champions” a argumenté le journaliste faisant allusion à la nouvelle politique de recrutement de Khelaifi ; ne plus miser sur les stars pour gagner un trophée.

