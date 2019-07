Battu en finale de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2019, le Sénégal n’a toujours pas décroché une étoile après 15 tentations. Pour les prochaines échéances, l’ancien international, Pape Thiaw opte pour un changement. « Ce ne sera pas facile de gagner le trophée en 2021 au Cameroun »

« Ce ne sera pas facile de gagner le trophée en 2021 au Cameroun. Mais après tout, l’Algérie est partie gagner en Égypte alors qu’il y’a de grandes rivalités entre les 2 pays. Je ne me fais pas de souci pour la Can 2012 Avec le staff et les joueurs qu’on a. Mais avant la Can, il y’a des qualifications. Il faudra prendre les matchs un par un et continuer à gagner. En équipe nationale, il y aura des changements mais espérons qu’ils soient bons.

Nos attaquants ne marquent pas beaucoup. Il faudra voir avec les différents joueurs que nous avons pour trouver des solutions. La Can 2021, ç a se prépare dès maintenant. On a vu qu’au niveau de la défense, Sabaly avait des problèmes pour centrer. Il était obligé de revenir sur son pied fort. Après, ça ne l’a pas empêché de faire une bonne Han. Mieux vaut avoir un gaucher sur le côté gauche. Peut-être, il y’a des joueurs Comme Habib Diallo qui vont intégrer le groupe. On a des attaquants mais dans les compétitions. On n’a pas de buteur.

« Les U23 de Joseph Loto et les U20 »

Parmi les U23 de Joseph Loto et les U20, il y a des milieux qui pourraient être pris d’ici 2 ans. Nous avons Youssouf Dabo dans le staff d’Aliou Cissé. Il connaît bien ces joueurs. Nous avons vu Krepin Diatta. Il s’est bien intégré dans le groupe. Ils peuvent trouver les joueurs qu’il faut. Le Sénégal produit énormément de joueurs », dixit l’actuel coach de Niarry Tally au micro de nos confrères du journal Stades.

