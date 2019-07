Alors que les rideaux se rapprochent pour cette 32e édition de Coupe d’Afrique des Nations Total (AFCON) Égypte 2019, Hany Abo Rida, président du Comité d’organisation local (COL), a félicité son équipe pour avoir réussi à relever le défi de l’organisation en moins de cinq mois de préparation.

L’Égypte a reçu les hôtes pour accueillir une Coupe des Nations élargie pour la première fois de son histoire en janvier et n’avait que moins de cinq mois pour être prête. «Je pense que nous avons réussi à rendre les stades excellents en quatre mois et je voudrais remercier le gouvernement pour son aide et le COL aussi pour tout ce qu’il a fait. Ils ont fait de leur mieux pour tout préparer, »

«Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé, la plupart d’entre eux étant des jeunes hommes et femmes et je suis tellement heureux qu’ils aient très bien travaillé avec nous», a ajouté Abo Rida.

Avec 24 équipes impliquées, l’Égypte devait préparer six stades pour la compétition et travailler sans relâche pour assurer la rénovation du stade international du Caire du 30 juin. Les stades d’Al Salaam, Ismailia et Alexandria, les plus anciens d’Afrique, respectaient les normes internationales.

En plus des stades, le COL devait préparer des sites d’entraînement. «Nous avons fourni toutes les installations nécessaires et je suis heureux d’entendre les joueurs dire qu’ils sont satisfaits des surfaces. Cette CAN était à un très haut niveau et il y avait une grande différence », a ajouté Abo Rida.

Il espère que le travail de l’Égypte dans l’organisation du tournoi permettra d’améliorer la compétition dans le futur. «Quand nous avons commencé, j’ai dit à mes jeunes que la première impression était toujours importante. Pour que les gens vous fassent confiance, ils doivent avoir une bonne impression. Nous voulions que les choses soient au mieux et je voudrais remercier les personnes qui ont rendu cela possible. ceux qui sont allés passer des nuits blanches pour que cette compétition réussisse », a-t-il ajouté.

Tout comme la cérémonie d’ouverture époustouflante, l’Égypte a aussi mis en œuvre une cérémonie de clôture spectaculaire afin de mettre fin à ce tournoi continental passionnant d’une durée d’un mois de la plus belle des manières.

