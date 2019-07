La CAN 2019 a pris fin ce vendredi 19 juillet au Caire après le sacre de l’Algérie devant le Sénégal. L’occasion pour la confédération Africaine de football de faire le bilan financier après cette 32ème édition en Egypte.

Et pour cette 32 édition, la CAF a encaissé la bagatelle de 83 millions de dollars. Un montant record ! A en croire Guinéefoot, cette somme est plus que les deux éditions précédentes de la CAN (49 millions en 2015, 67 millions de dollars en 2017). Battus au pied du sacre par l’Algérie (1-0), Aliou Cissé et ses hommes vont ainsi empocher la somme de 2,5 millions dollars US. Le champion d’Afrique, l’Algérie, remporte le jackpot avec 4,5 millions de dollars. Ces sommes ne tiennent pas compte des 600 000 dollars, plus de 351 millions de francs Cfa déjà alloués à chacune des 24 sélections qualifiées à cette compétition organisée en Egypte.

Voici les montants distribués !

Vainqueur : Algérie (4,5 millions de dollars)

Finaliste : Sénégal (2,5 millions de dollars)

Demi-finalistes : 2 millions de dollars

Quarts de finaliste : 800 mille dollars

Huitièmes de finaliste : 600 mille dollars

