Vice champion d’Afrique après 17 ans d’attentes, l’équipe nationale du Sénégal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les prochains échéances c’est bientôt et l‘objectif sera de faire mieux que cette année. C’est-à-dire donner une étoile au pays de la Teranga. Le sélectionneur nationale, Aliou Cissé lui faudra quelques semaines pour digérer la défaite en finale face à l’Algérie. Et préparer les prochaines sorties. Quel joueur faudra garder ? Gardien

Âgés respectivement entre 25 et 27 ans, Alfred Gomis et Edouard Mendy représente l’avenir de l’équipe. Blessé lors de la troisième sortie des lions, Edouard Mendy (27 ans) avait finalement manqué la rencontre, remplacé par Alfred Gomis (25), le rempart sénégalais a été par ailleurs, très bon lors des matches à élimination directe en encaissant qu’un seul but en 5 matchs duels. Sauf cataclysme, les deux potiers devront gérer les cages les lions avec la concurrence des jeunes.La hiérarchie ne devrait pas changer tout de même.

En défense, Courtisé par Arsenal et Wolves, Pa Abou Cissé se place comme le candidat le plus sérieux à la succession de la charnière centrale. Mais pour l’instant Cissé préfère Salif Sané (28 ans) , Kalidou Koulibaly ( 28 ans), très performants en club comme en sélection.

A droite, meilleur passeur sénégalais de la joute continentale, Lamine Gassama (29ans) a réussi sa campagne. Le joueur de Gotzepte s’affirme comme un élément incontournable, il devra garder son poste. Cependant, il pourrait t’être doublé par le jeune barcelonais, Moussa Wagué (20 ans), performant avec l’équipe B du FC Barcelone. Ce dernier devra par ailleurs s’imposer dans l’équipe première de Roberto Ernesto ou trouver un nouveau club.

Droitier de métier, Youssouf Sabaly est positionné sur le flanc gauche. Chose qui ne lui empêche pas d’être à la hauteur. Le bordelais qui était sans doute l’un des meilleurs sénégalais de cette compétition, devra garder son statut de titulaire.

Le coté gauche demeure le plus gros chantier de Cissé à part l’incontournable Sabaly, on cherche encore la relève au poste de latéral gauche…

Au milieu de terrain la concurrence est rude et la hiérarchie bien établie. Âgés de 29 ans Pape Alioune Ndiaye et Alfred Ndiaye peuvent-ils encore tenir leurs rang dans la tanière ? L’avenir nous le dira ! Par contre le jeune Krepin (20 ans) a encore quelques belles années devant eux et se positionne comme le candidat le plus sérieux à la succession des milieux sénégalais. Idrissa Gana Gueye (29 ans) va encore les accompagner un certain temps, ce qui n’est pas forcément le cas de Cheikhou Kouyaté (29 ans) qui a plus de chance de jouer dans l’axe central.

Dans l’attaque, attention, embouteillage. Auteur d’une belle campagne Sadio Mané (27 ans ) s’affirme comme le leader incontestable de la tanière. Ismaila Sarr (21 ans), Diao Baldé Keita (24), Moussa Konaté (26 ans) représentent l’avenir de l’équipe nationale du Sénégal.

Mbaye Niang(24), malgré sa contre performance (7 match , 0 but marqué) lors de la dernière campagne des lions, le Rennais devrait retrouver sa lucidité dans les buts pour s’imposer dans la durée chez les lions du Sénégal. De même que Mbaye Diange (27ans), auteur de 30 buts lors de la défunte saison, l’attaquant de Galatasaray n’a toujours pas trouvé les chemins des filets avec le Sénégal. Attention à la jeunesse.

Les revenants potentiels sont aussi légion surtout en attaque. On pense notamment à Habib Diallo (23 ans) Opa Nguette (23 ans), Santy Ngom (24 ans), Mamadou Loum Ndiaye qui n’ont pas dit leur derniers mots.

