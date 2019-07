Sadio Mané avait réussi ce qui lui faisait défaut au cours de ces deux précédentes saisons, faire mieux que Mohamed Salah. Mais pour cette année 2019, l’attaquant sénégalais a réussi à se défaire de son rival égyptien, notamment lors de la dernière CAN organisée sur les terres de Salah pourtant.

En Premier League cette dernière saison, Sadio Mané a réussi une très bonne deuxième partie jusqu’à finir même co-meilleur buteur du championnat avec 22 réalisations. La meilleure saison qu’il ait connue en Angleterre depuis son arrivée en 2014 à Southampton. Au delà de cette performance, l’attaquant sénégalais a été très décisif en Ligue des Champions, en étant d’un apport considérable pour la conquête de la C1 par Liverpool. Volant la vedette à Salah, il s’est même affiché comme l’un des sérieux prétendants du Ballon d’Or France Football, aux côtés de Messi, Ronaldo, Virgil Van Dijk et Salah qui lui accueillait la CAN 2019 chez lui en Egypte.

Mais bien que buteur à trois reprises et une fois passeur décisif avec les Lions du Sénégal, Sadio Mané a été défait en finale par l’Algérie de Riyad Mahrez, freinant ainsi son élan de pourchasseur au sacre européen, lui qui réclamait davantage de considération pour la CAN, au même titre que la Copa America ou l’Euro. En plus, le génie d’Anfield n’a pas été fulgurant dans son individualité lors de cette Coupe d’Afrique des Nations, se fondant dans le collectif des Lions, d’ailleurs il a eu à manquer deux penalties, sans pénaliser son équipe certes, mais cela aurait pu lui offrir le soulier d’or de la compétition avec 5 réalisations au moins.

Mais, les performances de cette année 2019 de Sadio Mané ne seront pas annihilées par cet échec du Sénégal en finale face à l’Algérie. Juste le fait d’être le meilleur buteur de son équipe dans la CAN et d’avoir jouer la finale, sont des atouts de taille pour l’enfant de Bambali qui distancent tous ses rivaux. Surtout que, son plus sérieux concurrent à été écarté de la course, Mohamed Salah.

wiwsport.com