Liverpool a confirmé la date à laquelle Sadio Mane reprendra l’entraînement après sa campagne pour la Coupe d’Afrique des nations.

Après une longue saison 2018/2019 marquée par une course pour le titre de champion de Premier League perdu à la dernière journée, une Ligue des Champions remportée contre Tottenham et une CAN avec le Sénégal perdue en finale devant l’Algérie, Sadio Mané aura maintenant le temps pour se reposer.

Jurgen Klopp a confirmé qu’il manquerait leur affrontement du Community Shield contre Manchester City le 4 août à Wembley avant de reprendre l’entraînement le lendemain.

Cinq jours plus tard, il affrontera ensuite Norwich City à Anfield, dans le cadre de son premier match. Les Reds se rendront ensuite à Istanbul pour affronter Chelsea le 14 août en Super Cup.

Sadio Mane will return to the Reds after our Community Shield fixture against @ManCity. — Liverpool FC (@LFC) July 22, 2019

« Il est en forme », a déclaré Klopp sur le site officiel du club visité par wiwsport.com. « Ils ont célébré au Sénégal et je suis heureux de cela car cela montre qu’ils respectent la concurrence et voient dans la deuxième place un succès, ce qui est agréable. »

Avant de poursuivre sur le programme du Lion : « Sadio est maintenant en vacances, ce ne sera pas long – il sera de retour le 5 août, après le match de Manchester City. Cela signifie qu’il a eu deux semaines. Il y a quatre ou cinq jours pour se préparer pour Norwich, dix jours pour Chelsea [en Super Coupe de l’UEFA] ».

wiwsport.com