L’équipe nationale du Sénégal de Viet Vo Dao vient de clôturer un regroupement interne d’une semaine à la semaine à la piscine olympique, en vue de la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations, au Burkina, du 26 au 28 juillet 2019.

Pour Maître Gérard David Ndiogoye, le coach national, ce regroupement, organisé du 12 au 19 juillet 2019, est une période d’affûtage pour peaufiner les stratégies et se préparer mentalement pour bien aborder la compétition. 12 combattants dont 3 mondialistes seront alignés, effectif modeste par rapport à certains pays comme le Mali qui compte pas moins d’une centaine d’athlètes, a appris Wiwsport via le Comité National. Mais, le Sénégal pourra quand même compter sur un groupe homogène qui allie jeunesse et expérience.

Selon le CNP, le morale est au beau fixe et que la balle est dans le camp du ministère qui a pris tous les engagements afin que notre pays soit bien représenté lors de cette haute compétition internationale. Pour Maître Seydina Diouf, Président du CNP, l’objectif de 2019 est de 30 médailles pour les 12 athlètes polyvalents qui vont se présenter sur les 4 tableaux : combattants, techniques ciseaux, quyen (katas) et song luyen (combats codifiés).

Si Maître Diouf assure que l’équipe du Sénégal a un très bon niveau et que si tout se passe correctement, elle devrait frapper fort dans cette CAN de Viet Vo Dao du fait d’aligner de superchampions, le CNP est dans l’attente d’une confirmation du soutien des autorités. Toutefois, il reste optimiste car le ministère a validé la fiche technique et tout est mis en place pour une bonne participation à ces joutes africaines.

