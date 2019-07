Au terme d’une finale sous haute tension opposant le Sénégal à l’équipe de l’Algérie , c’est finalement les verts de l’Algérie qui ont remporté son deuxième sacre continental après celui de 1990, en battant les Lions du Sénégal sur le score d’un but à 0.

La légende du football mondial, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé a suivi avec attention la finale de la CAN. Au cours d’un entretien à un média brésilien, l’icône du football mondial a tenu à féliciter l’Algérie et le Sénégal pour leur beau parcours. Celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps s’est également exprimé sur le niveau général de la CAN et a même osé une comparaison avec la Copa America.

La légende brésilienne dira que les matchs de la CAN étaient plus enthousiasmants et avaient plus de saveur que les rencontres de la Copa. « La CAN a su garder son âme, tout le contraire de la Copa ». Pelé est ensuite revenu sur les deux sélections qui ont animé la finale d’hier. « Toutes mes félicitations à l’Algérie pour cette victoire. Cette équipe le mérite amplement, elle a été constante tout le long du tournoi et je suis vraiment heureux pour les joueurs. Ils doivent profiter de ce moment car ce n’est pas tous les jours que l’on remporte un titre d’envergure avec sa sélection nationale. J’ai également une pensée à l’équipe du Sénégal, les joueurs sénégalais ont tout donné, à l’image de Sadio Mané qui était prêt à laisser ses tripes sur le terrain. Le Sénégal a une talentueuse génération, sans doute la plus belle d’Afrique. Ils ont perdu cette finale mais ça fait partit du football. Je suis persuadé que cette équipe n’a pas encore atteint son plein potentiel, elle fera des choses incroyables dans le futur. Bravo également aux deux sélectionneurs, Belmadi et Cissé, qui ont fait un fabuleux travail. Je suis en admiration devant ces deux jeunes hommes qui font partit de cette génération d’entraîneurs qui font souffler un vent de fraîcheur sur le football mondial », lit-on sur Afrique sport, visité par wiwsport.com.

wiwsport.com