Odion Ighalo en a terminé avec les Super Eagles. L’attaquant, meilleur buteur de la CAN 2019 avec 5 réalisations, a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux.

« C’est l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre. Ce fut une aventure incroyable de cinq années, mais après des consultations et des discussions approfondies avec ma famille, j’ai décidé qu’il est temps pour moi de me retirer de l’équipe nationale », a écrit le joueur âgé de 30 ans.

Le buteur du Shanghai Shenhua, international depuis 2015, disputait en Égypte sa première CAN, le Nigeria ne s’étant pas qualifié pour les éditions 2015 et 2017. Avant Ighalo, aucun joueur n’avait atteint la barre des 5 buts en phase finale de CAN depuis l’Égyptien Mohamed Gedo en 2010. En tout logique, le buteur des Super Eagles a été nommé dans l’équipe-type du tournoi.

wiwsport.com