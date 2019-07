Après avoir conquis le cœur des sénégalais suite à leur belle prestation en Egypte pour ensuite bénéficier d’un accueil triomphal et d’une belle ovation au Palais de la République devant le chef de l’Etat, les Lions ont ensuite retrouvé leurs domiciles respectifs, hier tard dans la nuit.

Pape Alioune Ndiaye alias PAN a pour sa part été accueilli en héros par « La cité Diamalaye ». Le joueur de Stock City, auteur d’une belle performance en sentinelle dans cette CAN Egypte 2019, a reçu un immense accueil de la part de ses fans, sa famille et les habitants de cette localité, fiers et ravis de revoir le nouveau vice-champion d’Afrique.

Nous venons d’accueillir avec joie notre ami et frère Pape Alioune Ndiaye aka Badou #PAN La cité Diamalaye est fière de toi. Tu as accompli une très bonne CAN. Le meilleur reste à venir, bro. Allez les Lions! #tousderriereleslions

