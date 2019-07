Yannick Gomis, l’attaquant sénégalais de Lens, a été approché par Nuremberg, a appris Football365 Afrique.

Au sortir d’une très belle saison avec le RC Lens, Yannick Gomis suscite les convoitises. Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, l’attaquant sénégalais de 27 ans a récemment été approché par le FC Nuremberg, relégué en Bundesliga 2 et désireux de muscler son compartiment offensif.

Auteur de 17 buts et 7 passes décisives lors de l’exercice précédent, l’ancien international olympique sénégalais est à l’écoute des propositions. A un an de la fin de son contrat avec les Sang et Or, l’intéressé préfèrerait poursuivre sa carrière en France, où des formations de Ligue 1 et de Ligue 2 gardent un œil sur lui.

Football365