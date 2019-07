De retour d’Egypte avec les Lions où ils ont été sacrés vice-champion d’Afrique, le ministre des sports, Matar Ba, se dit satisfait du bilan d’Aliou Cissé et réitère tout son soutien au sélectionneur national.

Selon Matar Ba, coach Aliou Cissé mérite d’être soutenu après tout ce qu’il a accompli avec cette équipe. « Certes, notre objectif était le trophée, et c’est prématuré d’en parler. Mais je suis satisfait de ce qu’a fait Aliou Cissé. Je réitère mon soutien, en tant que Etat, au sélectionneur national, car le bilan de notre participation à la CAN est globalement satisfaisant. La défaite en finale n’est plus amère car le peuple l’a déjà consommé« , Confie Matar ba invité du Grand Jury de la Rfm, ce dimanche.

Interpellé sur une quelconque augmentation de salaire du sélectionneur, le ministre estime n’avoir pas d’objections pour ce cas mais affirme que tout reste possible. « Nous n’avons pas d’objections pour augmenter le salaire d’Aliou Cissé. Si les conditions financières le permettent, nous le ferons« , a-t-il répondu.

Ce samedi après-midi, des milliers de personnes étaient dans les rues de Dakar pour acclamer et féliciter l’équipe nationale de football, de l’aéroport militaire de Yoff aux grilles du palais de la République.

Wiwsport.com