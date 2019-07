Le président de la République, Macky Sall, a exhorté, samedi soir, à encourager l’équipe nationale à ‘’aller de l’avant’’ et à travailler pour remporter ‘’dans deux ans’’ le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

« On ne peut pas critiquer une équipe pour avoir perdu une finale. On doit l’exhorter à aller de l’avant. Maintenant, nous devons travailler et gagner le trophée continental dans deux ans. Mes chers compatriotes, « amoul décourager » (il n’y a pas à se décourager) », a-t-il dit.

Le Chef de l’Etat recevait au Palais de la République l’équipe nationale de football, vice-championne d’Afrique, de retour d’Egypte où elle vient de prendre part à la Coupe d’Afrique des nations 2019. Samedi après-midi, des milliers de personnes sont sorties pour acclamer et féliciter l’équipe nationale de football, de l’aéroport militaire de Yoff aux grilles du palais de la République.

De retour d’Egypte où ils ont été sacrés vendredi vice-champions d’Afrique derrière l’Algérie à l’issue de la finale de la CAN 2019, les Lions ont mis plus de quatre tours d’horloge avant d’arriver à destination.

« Mes chers compatriotes, mes chers Lions « Dém nguen Ba Diekh » (Vous avez tout donné). Bravo et merci. Tout au long de la CAN, vous nous avez fait rêver, vous nous avez donné du bonheur, vous nous avez fait rêver en sublimant nos valeurs ancestrales, a exalté Macky Sall.

Selon lui, le parcours des Lions aux côtés des meilleures équipes du continent les a conduits en finale pour la deuxième fois de l’histoire du Sénégal.

« On n’y a tous cru, mais c’est la loi du sport : il faut un gagnant et un perdant. Vous êtes tombés les armes à la main, bravo ! », a ajouté le chef de l’Etat.

APS