L’ancien international sénégalais, Diomansy Kamara, s’est adressé aux nouveaux vice-champions d’Afrique mais aussi aux supporters sénégalais, qui ont surpris plus d’un avec cet accueil triomphal spectaculaire.

Il fait partie sans doute des meilleurs consultants africains. Si le Sénégal n’a pas remporté son premier trophée continental vendredi dernier, Diomansy Kamara a tout de même prié aux Lions de relever la tête haute. Un message fort posté sur sa page facebook. «Lève toi mon Lion !! Demain sera un autre jour, une autre expérience, une autre force, une autre chance», a-t-il écrit.

L’ancien attaquant des Lions est flatté par le geste exemplaire et Fair-Play des supporters sénégalais. «Quelle leçon d’humanisme et de FAIR PLAY du Peuple Sénégalais. On dit que la victoire a mille pères et que la défaite est orpheline. On a démontré que mouillé le maillot était encore plus important qu’une victoire.»

Un beau message accompagné d’une photo symbolique d’un lion semblant se reposer. L’ancien joueur de Fulham se dit fier de ce qu’a accompli cette génération. « Alors oui, il y a de l’amertume certes, un goût d’inachevé, mais c’est aujourd’hui que nous construirons demain ! Tellement fier !!! Un peuple un but une foi. »

