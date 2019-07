La Coupe d’Afrique des nations 2019 a rendu son verdict ce vendredi. Cette 32e édition a résolument tourné en faveur de l’Algérie qui s’est imposée face au Sénégal (1-0). Les Fennecs ont ainsi remporté ce trophée, 29 ans après leur premier sacre en 1990.

Ce vendredi, lors de la cérémonie de clôture symbolique, le Cameroun a reçu le drapeau de la CAF des mains de l’Égypte, marquant la fin de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Total Égypte 2019 et l’entame du parcours menant à la 33e édition, Cameroun 2021.

Hany Abu Rida, président du comité d’organisation local (COL), a remis le drapeau à Seidou Mbombo Njoya, président de l’association de football camerounaise, en présence du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Le Cameroun accueillera la Coupe d’Afrique des Nations en 2021 pour la deuxième fois de son histoire après 1972.

Le Sénégal finit cette 32e édition avec la médaille d’argent et le Trophée Fair-play décerné par la CAF à l’équipe ayant le mieux incarné les valeurs de respect, de comportements de l’équipe et du public et de jeu positif. Le tirage au sort des qualifications de la CAN 2021 a eu lieu au Caire, ce jeudi 18 juillet 2019. Les Lions du Sénégal partagent la poule « I » avec Congo, Guinée Biseau et Eswatini.

