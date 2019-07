Malheureux finaliste de cette CAN Egypte 2019, Sadio Mané a terminé co-deuxième meilleur buteur dans ce tournoi derrière Odion Ighalo. Avec ses 5 réalisations en 7 matchs, le Nigérian est nommé « Meilleur buteur de la CAN 2019 ».

Bien parti pour être le meilleur joueur du tournoi après ses belles prestations face au Kenya et contre l’Ouganda, Sadio Mané n’a finalement pas terminé la compétition comme beaucoup l’espérait.

Suspendu pour le premier match, le champion d’Europe n’a absolument rien pu faire pour éviter la défaite des siens lors de la deuxième journée, face aux Fennecs. L’ailier sénégalais a tout de même su profiter d’une faible opposition kenyane pour clore la première partie de la compétition avec un doublé en poche, et un pénalty manqué. Face à l’Ouganda, il a permis au Sénégal d’éviter de se faire piéger dès les huitièmes de finale, même s’il a raté le break en échouant sur un nouveau penalty.

Mais c’est depuis les huitièmes, que son compteur est resté bloquer, bien qu’il soit toujours aussi précieux dans les phases offensives. C’est par lui, notamment, qu’est arrivé le but libérateur de Gueye en quart de finale, face au Bénin. En demi-finale et en finale, en revanche, il s’est montré imprécis, peu tranchant et du coup impuissant face à la Tunisie et aussi devant la défense algérienne.

Mané a dû se contenter de ses trois réalisations pour finir deuxième meilleur buteur du tournoi à égalité avec Riyad Mahrez (Algérie), Cédric Bakambu (RDC) et Adam Ounas (Algérie). Ighalo est le premier à atteindre la barre des cinq buts depuis l’édition 2010.

Wiwsport.com